В СФ поступило представление об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты
В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Об этом сообщил 29 ноября председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.
«Получили», — ответил он на соответствующий вопрос «РИА Новости».
Накануне Артамонов отмечал, что Совфед может рассмотреть вопрос об освобождении Кудрина в среду, 30 ноября, если к этому времени поступит представление главы государства.
25 ноября СМИ писали, что Алексей Кудрин в скором времени перейдет на работу в «Яндекс». По информации источников, «процедура перехода будет проведена по закону, в интересах и государства, и компании».
Также сообщалось, что место Кудрина может занять первый вице-спикер Государственной думы Александр Жуков. Однако его помощник эту информацию не подтвердил. По его словам, «пока информации такой нет».
Кудрин занимает должность председателя Счетной палаты с 22 мая 2018 года. До этого он с 2000 по 2011 год являлся министром финансов России.