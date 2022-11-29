Reuters: страны ЕС не смогли согласовать уровень потолка цен на российскую нефть

Страны Евросоюза не смогли договориться об уровне потолка цен на российскую нефть, поставки которой ведутся по морю. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов в понедельник, 28 ноября.

Соглашения не удалось достичь из-за позиции Варшавы, которая требовала сильнее снизить лимит.



«Соглашения нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша пока не может согласиться с ценой», — сказал собеседник агентства.



Как отмечается, новая дата переговоров пока не назначена, хотя механизм ограничения цен должен вступить в силу 5 декабря.

До этого, 24 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран ЕС о введении предложенного «большой семеркой» (G7) ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях. Как написало агентство, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки европейских стран установить потолок цен на российские энергоносители создают опасный прецедент, который грозит ударом по рынку энергетики и мировой торговли в целом.

В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. 7 сентября президент РФ Владимир Путин предупредил, что в случае установления ограничения стоимости российских энергоресурсов Западу грозит полная остановка поставок из России.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации Москвы по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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