В России на 15% увеличилось число жертв пожаров

С начала 2022 года в России в зданиях общественного назначения произошло 5197 пожаров, в них погибло 59 человек, в том числе один ребенок, сообщили «Известиям» в МЧС. Хотя количество пожаров по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 5%, число погибших в них выросло на 15,7%, добавили в ведомстве. В 2021 году в 5471 пожаре погиб 51 человек.

В настоящий момент пожарные инспекторы не имеют права проводить проверки зданий общественного назначения — торгово-развлекательных центров, клубов и т.п. — без санкции прокуроров, отметили в ведомстве. Плановые проверки проводятся исключительно в отношении объектов, которые отнесены к чрезвычайно высокой и высокой категории риска, сказали в МЧС.

Сделать государственный пожарный надзор в России более эффективным призван законопроект, разрешающий ведомству участвовать в приемке объектов завершенного строительства или на этапе их реконструкции. Он был принят в 2018 году в Госдуме в первом чтении, но дальше этого дело не пошло.

Решением проблемы могла бы стать система страхования от огня, которая действует во всем мире и когда-то была в Советском Союзе, рассказал «Известиям» председатель Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев.

«Я недавно спросил у своего знакомого, какая у него зарплата. Оказалось, 35 тыс. рублей, а с учетом всех на свете доплат — 50 тыс. И это начальник караула! У рядового инспектора и того меньше — порядка 33 тыс. рублей», — описал ситуацию руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Огненный жар: в России увеличилось число жертв пожаров»