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Вучич отметил успех боевых действий российской армии в зоне спецоперации

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Фото: Министерство обороны РФ
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Российская армия начала более эффективно действовать в рамках спецоперации по защите Донбасса. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич в понедельник, 28 ноября.

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По его словам, военный конфликт далек от завершения. Он отметил, что звучали мнения о скором исходе в украинскую пользу, однако армия РФ начала успешнее участвовать в боевых действиях.

«Это (спецоперация. — Ред.) будет намного дольше, и я ожидаю, что следующая зима будет более трудной, чем эта. <Военный конфликт> будет продолжаться всё время», — сказал он в интервью TV Pink.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 80 человек убитыми в результате неудачных контратак на артемовском направлении. Он уточнил, что боевики четырех ротных тактических групп ВСУ пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград, чтобы остановить наступление там российских войск. Но «нанесением комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны».

Ранее, 26 ноября, ВС РФ предотвратили атаки ВСУ в ЛНР на донецком и южнодонецком направлениях. В результате было уничтожено более 30 украинских боевиков, бронеавтомобиль и три пикапа.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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