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США выразили надежду на проведение заседания комиссии по ДСНВ с РФ

Белый дом: США рассчитывают на проведение с РФ заседания комиссии по ДСНВ и на объяснение причин его переноса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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США рассчитывают на скорое проведение с Россией заседания комиссии по исполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также на объяснение причин его переноса. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

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«Мы не получили от России убедительного ответа, почему они отложили это [заседание]. Мы будем работать через посольство, чтобы выяснить, что произошло и вернуться к графику как можно скорее», — заявил он в ходе брифинга в Белом доме.

Кирби добавил, что американская сторона ждала начала консультаций, так как верит в важность договора. По его словам, проведение заседания комиссии по исполнению ДСНВ имеет значение не только для США и России, но и для всего мира.

Ранее в этот день телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщил, что США готовы провести переговоры по ДСНВ в кратчайшие сроки. Подчеркивалось, что такой договор является инструментом стабильности.

Заседание двусторонней российско-американской комиссии по ДСНВ было запланировано на период с 29 ноября по 6 декабря, однако позднее стало известно, что оно не состоится. В МИД РФ сообщили, что заседание переносится на более поздний срок.

В январе 2021 года президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден договорились о продлении ДСНВ без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Планы изменились после начала спецоперации России по защите Донбасса. В августе 2022 года Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД страны объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил Россию права проводить проверки военно-ядерных объектов в Соединенных Штатах.

В начале ноября 2022 года Госдепартамент США подтвердил намерения провести переговоры о ДСНВ.

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