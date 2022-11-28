США выразили готовность провести заседание комиссии по ДСНВ в кратчайшие сроки

США готовы провести заседание комиссии с Россией по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в кратчайшие сроки. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«США готовы перенести на любые кратчайшие сроки, поскольку продолжение инспекций — приоритет для поддержания договора в качестве инструмента стабильности», — приводит телеканал его слова.

Ранее в этот день стало известно, что заседание двусторонней российско-американской комиссии по ДСНВ, планировавшееся с 29 ноября по 6 декабря, не состоится. В МИД РФ сообщили, что заседание переносится на более поздний срок.

Тогда же временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Москве Элизабет Руд заявила, что США привержены контролю над вооружениями и ждут возможности возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности. Она отметила, что в ближайшее время пройдет встреча двусторонней комиссии, в рамках которой стороны обсудят ДСНВ.

В то же время Руд признала, что продолжение стратегического диалога в настоящее время осложняется из-за ситуации вокруг Украины.

В январе 2021 года президент России Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении ДСНВ без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Ситуация изменилась после начала спецоперации на Украине. В августе 2022 года Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД страны объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил Россию права проводить проверки военно-ядерных объектов в Соединенных Штатах Америки.

В начале ноября 2022 года Госдепартамент США подтвердил намерения провести переговоры о ДСНВ.