Косметолог дала советы по мытью волос

Самарский косметолог Юлия Колпакова рассказала о правильном мытье волос и призвала не растирать мокрые волосы полотенцем.

В беседе с sovainfo.ru в понедельник, 28 ноября, эксперт указала на то, что перед мытьем волосы необходимо расчесать. Температура воды не должна превышать 40 градусов.

Колпакова отметила, что мыть волосы лучше два раза. Первый этап убирает грязь и жир, а второй помогает очистить волосы более глубоко, пишет RT.

Специалист посоветовала после мытья нанести на влажные волосы кондиционер, бальзам или маску.

Она предупредила, что растирать мокрые волосы полотенцем не стоит, можно просто «стянуть» влагу сверху вниз промакивающими движениями.

Косметолог добавила, что мыть волосы следует по мере их загрязнения.

13 ноября врач-эндокринолог Елена Губкина рассказала сайту aif.ru, что волосы одними из первых реагируют на нехватку полезных микроэлементов и витаминов. На фоне дефицита полезных веществ они могут терять свой цвет и седеть. К раннему старению и, соответственно, поседению может приводить дефицит таких веществ и микроэлементов, как витамины D, В12, А, кальций, медь, железо, цинк.

В случае внезапного поседения волос врач посоветовала обратиться к специалистам и сдать анализы.

В октябре к. м. н., врач-дерматолог, трихолог «СМ-Косметология» Екатерина Пащенко рассказала о последствиях для волос при регулярной сушке феном. По ее словам, потоки горячего воздуха воздействуют на наружную оболочку волос, в результате чего происходит разрушение поверхностных клеток.

В августе врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева рассказала, почему опасно ежедневно мыть голову. По ее словам в беседе с НСН, сульфаты, содержащиеся в шампунях, пересушивают кожу, что приводит к перхоти и выпадению волос. В этой связи ежедневное мытье головы нежелательно.

В июле прошлого года исследователи из Колумбийского университета (США) доказали связь седины со стрессом. Ученые пришли к выводу, что волосы могут поседеть в период стресса, а после его завершения снова вернуть нормальную пигментацию, отмечает телеканал «Звезда».