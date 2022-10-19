Трихолог назвала последствия для волос при частой сушке феном

Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, трихолог «СМ-Косметология» Екатерина Пащенко рассказала о последствиях для волос при регулярной сушке феном.

В беседе с «Газетой.Ru» в среду, 19 октября, специалист объяснила, что во время сушки феном потоки горячего воздуха воздействуют на наружную оболочку волос, в результате чего происходит разрушение поверхностных клеток.

Она уточнила, что основное воздействие неблагоприятных факторов внешней среды приходится на видимую часть волос — так называемый стержень. Во время нагревания кутикулы происходит разрушение поверхностных клеток, появляются трещины, формируются микроотверстия внутри волоса, которые со временем заполняются воздухом — из-за этого волосы становятся пористыми и ломкими.

Трихолог рассказала, что помимо кератина химическая структура волос включает в себя 15% воды. Она моментально теряется без правильного ухода, а волосы становятся сухими и могут даже стать светлее.

«При длительном и бесконтрольном применении фена воздействие высоких температур может достигать внутреннего коркового слоя и привести к потере водородных связей между волокнами», — предупредила Пащенко.

Кроме того, по словам специалиста, воздействие высоких температур на прикорневую зону и кожу головы может привести к нарушению водно-липидной защитной мантии, а также спровоцировать появление раздражения, сухости, покраснения. В итоге это чревато нарушением роста и выпадением волос.

В этой связи Пащенко посоветовала редко использовать фен и не устанавливать на нем максимальную температуру воздуха. При частом использовании фена трихолог призвала делать маски с кератином 1–2 раза в неделю. При повышенной жирности кожи, предупредила она, злоупотреблять им не стоит. Также она посоветовала использовать термозащитный спрей, который поможет максимально защитить кутикулу от повреждения и разрушения.

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