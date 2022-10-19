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Трихолог назвала последствия для волос при частой сушке феном

Трихолог Пащенко предупредила о последствиях для волос при частой сушке феном
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Фото: Global Look Press/ZB/Matthias Bein
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Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, трихолог «СМ-Косметология» Екатерина Пащенко рассказала о последствиях для волос при регулярной сушке феном.

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В беседе с «Газетой.Ru» в среду, 19 октября, специалист объяснила, что во время сушки феном потоки горячего воздуха воздействуют на наружную оболочку волос, в результате чего происходит разрушение поверхностных клеток.

Она уточнила, что основное воздействие неблагоприятных факторов внешней среды приходится на видимую часть волос — так называемый стержень. Во время нагревания кутикулы происходит разрушение поверхностных клеток, появляются трещины, формируются микроотверстия внутри волоса, которые со временем заполняются воздухом — из-за этого волосы становятся пористыми и ломкими.

Трихолог рассказала, что помимо кератина химическая структура волос включает в себя 15% воды. Она моментально теряется без правильного ухода, а волосы становятся сухими и могут даже стать светлее.

«При длительном и бесконтрольном применении фена воздействие высоких температур может достигать внутреннего коркового слоя и привести к потере водородных связей между волокнами», — предупредила Пащенко.

Кроме того, по словам специалиста, воздействие высоких температур на прикорневую зону и кожу головы может привести к нарушению водно-липидной защитной мантии, а также спровоцировать появление раздражения, сухости, покраснения. В итоге это чревато нарушением роста и выпадением волос.

В этой связи Пащенко посоветовала редко использовать фен и не устанавливать на нем максимальную температуру воздуха. При частом использовании фена трихолог призвала делать маски с кератином 1–2 раза в неделю. При повышенной жирности кожи, предупредила она, злоупотреблять им не стоит. Также она посоветовала использовать термозащитный спрей, который поможет максимально защитить кутикулу от повреждения и разрушения.

17 октября трансплантолог-трихолог, косметолог Татьяна Качанова рассказала, что в зимний период возрастает риск ломкости и выпадения волос. По ее словам, волосы страдают из-за воздействия холода, перепада температур, недостатка микроэлементов и витаминов, а также сухого в отапливаемых помещениях воздуха, пишет RT.

В этой связи специалист призвала не пренебрегать шапками из натуральных тканей в холодное время года, а если волосы длинные, то перед выходом на улицу стоит утеплить их по всей длине, отмечает телеканал «360».

Кроме того, стоит принимать поливитаминные комплексы, проконсультировавшись с врачом, пишет «Москва 24».

В августе врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева в беседе с НСН рассказала об опасности ежедневного мытья головы. По ее словам, поверхностно активные вещества, к которым относятся сульфаты, снимают липидную мантию с поверхности кожи и при ежедневном использовании таких шампуней кожа пересушивается. Ранее трихолог из Индии Арши Рахула посоветовала использовать шампунь, который не содержит в своем составе сульфаты, и предостерегла от втирания средства непосредственно в кожу головы.

В августе врач-дерматолог, косметолог Лилия Дышляева перечислила продукты для борьбы с выпадением волос. По ее словам, постоянный прием витаминов поспособствует возвращению красоты волосам и предотвращению ранней седины. Кроме того, для борьбы с выпадением волос помогут мясо, гречка и творог.

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