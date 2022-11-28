Мирный житель погиб на АЗС в Донецке при обстреле ВСУ

Мужчина погиб 28 ноября в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автозаправке (АЗС) в Донецке.

На кадрах виден автомобиль Audi, изрешеченный осколками. Разбиты стекла легковушки. Тело погибшего лежит около другого автомобиля, также поврежденного осколками снарядов.

Целью обстрела ВСУ стала автозаправка на проспекте Мира в Ворошиловском районе Донецка. Как рассказали очевидцы, сначала прогремели два или три взрыва, после чего стал подниматься дым.

Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, личность погибшего уточняется.

«Девочки все на пол попадали бедные. Я уже, в принципе, к этому ко всему привык», — рассказал находившийся на АЗС очевидец.

Ранее, 27 ноября, детский сад в центре Донецка получил повреждения из-за обстрелов со стороны ВСУ. Повреждения получили кафе, дорожное полотно и семь многоквартирных домов.

26 ноября штаб теробороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил о гибели двух мирных жителей республики в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка и Горловки.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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