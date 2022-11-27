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Происшествия
Детский сад в центре Донецка получил повреждения в результате обстрелов ВСУ
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Детский сад в центре Донецка получил повреждения в результате обстрелов ВСУ

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Детский сад в центре Донецка получил повреждения из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики: зафиксированы повреждения МБДОУ «Детский сад №187 «Ласточка» города Донецка», — говорится в Telegram-канале представительства.

Также повреждения получило кафе, дорожное полотно и семь многоквартирных домов.

Ранее в этот же день сообщалось, что ВСУ нанесли удар по центру Донецка. Речь шла как минимум о шести прилетах.

26 ноября штаб теробороны ДНР сообщил о гибели двух мирных жителей республики в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка и Горловки.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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