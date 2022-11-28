Эксперты спрогнозировали последствия отмены в КНР ограничений по COVID-19

От 1,3 млн до 2,1 млн человек могут оказаться под угрозой, если Китай отменит политику нулевой терпимости к COVID-19. Об этом 28 ноября сообщается в пресс-релизе, полученном «Известиями» от британской научно-аналитической компании Airfinity.

Отмечается, что такие показатели могут быть, учитывая низкие показатели вакцинации и ревакцинации, а также отсутствие гибридного иммунитета.

Специалисты сообщают, что население материкового Китая имеет низкий уровень иммунитета. Жителей вакцинировали препаратами национального производства Sinovac и Sinopharm, которые, как доказано, имеют слабую эффективность против инфекции.

Иммунитет, вызванный этой вакциной, со временем ослаб, и из-за низкого уровня ревакцинации и отсутствия естественных инфекций, население стало более восприимчиво к тяжелым заболеваниям.

«Стратегия Китая по борьбе с COVID также означает, что у населения почти нет естественного иммунитета, приобретенного в результате предыдущей инфекции. В результате этих факторов наш анализ показывает, что если материковый Китай увидит волну, аналогичную Гонконгу в феврале, его система здравоохранения может быть загружена до предела, поскольку по всей стране может быть от 167 до 279 млн случаев [заражения], что может привести к от 1,3 до 2,1 млн смертей», — сказано в материале Airfinity.

Ранее в этот день «Известия» писали, что в Китае произошла серия народных протестов. Недовольство жители республики выражают из-за жестких коронавирусных ограничений.

Началу протестов послужил пожар в многоквартирном доме в синьцзянской столице Урумчи, большая часть жителей которого сидит на антикоронавирусном карантине уже более 100 дней. При возгорании погибли 10 человек. Предположительно, люди не смогли выйти из горящего здания из-за того, что двери в подъезд были якобы перемотаны проволокой в целях предотвратить бегство из-под карантина. Однако в ходе созванной пресс-конференции официальные лица провинции опровергли эти слухи.

24 ноября сообщалось, что наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка в настоящий момент складывается в провинции Гуандун (в последние несколько недель порядка 35% обращений поступало из этого региона), при этом рекорд заражаемости приходится на Пекин, в котором третий день подряд регистрируют по 1,4–1,6 тыс. новых случаев.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

Антиковидные ограничения в Китае стали самыми жесткими в мире: полностью закрываются целые районы, останавливаются производства, в отдельных городах даже ограничивают доставку еды.