Названа причина совпадений в описании личности по знаку зодиака

В ходе изучения знаков зодиака люди зачастую сталкиваются с эффектом Барнума, который проявляется в склонности доверять расплывчатым и обобщенным характеристикам как точному описанию личности. Об этом феномене в беседе с «Известиями» 29 ноября рассказала клинический психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова.

«Помимо приписывания общих характеристик, задающих тон сегодняшнему дню, году или столетию, астрология диктует вектор поведения в этот период в зависимости от знака зодиака. И в этом месте мы сталкиваемся с эффектом Барнума — это когнитивное искажение, проявляющееся в склонности человека доверять неопределенным, расплывчатым, обобщенным характеристикам как точному описанию их личности», — отметила она.

Как пояснила специалист, Финеас Барнум — это известный мистификатор, предприниматель и шоумен, живший в XIX веке. Он прославился тем, что мог любое действие превращать в мистическое шоу.

Психолог перечислила факторы, при которых эффект Барнума проявляется сильнее всего. Так, к ним относятся формулировки, которые используются для описания личности или периода, их можно применить к большинству людей и эпох; благоприятные и позитивные прогнозы, а также авторитетный источник. Кроме того, лучше всего такой эффект действует, если у человека присутствует уверенность, что прогнозы персонифицированы.

Объясняя работу этого явления, Ивкова указала на то, что мистическое мышление свойственно большинству людей в критических ситуациях.

«Стоит помнить о том, что одной из основных функций психики является защитная функция. Ради иллюзорного контроля и управления внешними обстоятельствами человек готов верить и гороскопам, и предсказаниям, и описаниям периодов солнечных затмений со всеми вытекающими из этого «последствиями», — указала она.

По словам психолога, причиной тяги людей к предсказаниям, гаданиям и гороскопам зачастую является желание обладать всей информацией здесь и сейчас, чтобы контролировать ситуацию. Кроме того, людям свойственна позиция, при которой все решения и состояния можно объяснить либо положением планет на небе, либо символами. В этом суть ухода от ответственности за свои действия и даже психическое состояние.

«В кризисных состояниях наиболее важно найти то, на что вы сможете опереться. Что это будет — решать вам. Однако стоит присмотреться к таким способам совладания со стрессом и тревогой, как квалифицированная психологическая помощь, поддержка близких и навыки самопомощи», — добавила Ивкова.

23 ноября врач-психиатр высшей квалификационной категории, руководитель Центра психологической коррекции заболеваний Клинической больницы МЕДСИ в Отрадном Сергей Поздняков объяснил «Известиям», с чем связан возросший интерес россиян к астрологическим явлениям, таким как ретроградный Меркурий или коридор затмений. По его словам, всё странное и необъяснимое всегда тянуло человечество к себе и жители России не исключение.

Кроме того, снижение в последние годы спроса на литературу привело к тому, что именно телевидение и интернет стали основным источником информации для человека.