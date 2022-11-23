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Названы причины возросшей веры россиян в астрологию

Психиатр Поздняков рассказал, почему россияне стали больше интересоваться астрологией и верить в нее
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Врач-психиатр высшей квалификационной категории, руководитель Центра психологической коррекции заболеваний Клинической больницы МЕДСИ в Отрадном, действительный член Российского общества психиатров Сергей Поздняков объяснил «Известиям», с чем связан возросший интерес россиян к астрологическим явлениям, таким как ретроградный Меркурий или коридор затмений.

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По его словам, всё странное и необъяснимое всегда тянуло человечество к себе, и жители России не исключение.

«Снижение в последние годы спроса на литературу привело к тому, что именно телевидение и интернет стали основным источником информации для человека. Астрология и вопросы с ней связанные всегда необъяснимы и загадочны, а учитывая то, что в СМИ и социальных сетях этим вопросам сейчас посвящается масса статей и видео, воздействие на психику человека колоссальное», — отметил Поздняков.

Он также указал на то, что в последние годы граждане находятся в состоянии повышенного психологического напряжения. Так, пандемия короновируса, неустойчивая мировая политическая и экономическая ситуация, стрессы на работе и дома — всё это приводит к существенной перегрузке нервной системы человека.

Как пояснил психиатр, на фоне этого постоянно повышается процент эмоционально-лабильных, тревожных людей, для которых напряженная обстановка становится дестабилизирующей и приводит к значительному снижению продуктивности и качества жизни. Такие люди пытаются обезопасить себя, объясняя свои неудачи и сложности положением звезд и ходом планет. И найдя данное объяснение, они успокаиваются и их психологическое состояние становится более устойчивым.

«Согласитесь, ведь проще убедить себя, что кризис в бизнесе связан с ретроградным Меркурием, а не с какими-то непонятными причинами и, когда планеты «встанут на свои места», всё снова будет получаться. С одной стороны, это кажется несколько по-детски, а с другой — вера в будущее повышает эффективность деятельности человека, что приводит к тому, что он успокаивается и находит выход из казалось бы безвыходной ситуации (пусть и веря в то, что ему помогли звезды)», — добавил Поздняков.

18 ноября психолог Алтынай Капалбаева раскрыла способы избежать выгорания на работе. По ее словам, хронической усталости и апатии на рабочем месте можно избежать, если изменить отношение к работе. У человека не должно быть позиции «жить, чтобы работать».

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