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Психолог раскрыла способы избежать выгорания на работе

Психолог Капалбаева: избежать выгорания на работе можно, изменив отношение к ней
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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От профессионального выгорания не застрахованы даже те, у кого интересная работа. Об этом рассказал дипломированный психолог Алтынай Капалбаева, 18 ноября сообщает «Газете.Ru».

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По ее словам, хронической усталости и апатии на рабочем месте можно избежать, если изменить отношение к работе. У человека не должно быть позиции «жить, чтобы работать».

«Когда внутри себя мы меняем местами эти понятия и ставим работу выше всех остальных сфер, не уделяя времени себе, семье, отдыху – выгорание неминуемо», – объяснила специалист.

Если человек отождествляет себя с работой, то выгорания не избежать. Нельзя смешивать рабочие конфликты с личными обидами, или когда из-за недоработок падает самооценка сотрудника.

«Поймите, что работа – это лишь одна из ролей, она не определяет то, какие мы в жизни. А иногда ошибаться – это тоже нормально», — продолжила психолог.

Особенно это правило действует в отношении работающих в удаленном режиме.

Капалбаева добавила, что самое главное — заниматься любимым делом и получать удовольствие от полученного результата. В этом случае силы к сотруднику возвращаются, и обретается гармония с собой.

Как «Известия» сообщали в начале ноября, более половины россиян постоянно испытывают стресс на работе, а 79% сотрудников готовы уволиться из-за нервного перенапряжения. В ходе опроса 29% заявили, что сталкиваются с напряженными ситуациями редко, а 6% — практически живут в них. Остальные 7% посчитали, что работают в спокойной обстановке.

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