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Под Петербургом обнаружили сбежавшую из частного дома пуму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Под Санкт-Петербургом поймали сбежавшую из частного дома в коттеджном поселке «ПриЛЕСный» пуму.

Пробившая штакетник пума напала на бельгийского гриффона. Как рассказал владелец собаки Павел Зайцев, пес по кличке Маффин едва не погиб. Хищница разодрала мужчине руку. Даже хозяин еле смог удержать дикую кошку, которая не хотела выпускать собаку.

«Пума живет по соседству, набросилась на собаку. Я гуляла с ребенком, живем в соседнем доме, еле успела ребенка завести», — рассказала жительница поселка.

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После инцидента хозяин посадил пуму в машину и уехал. По данным журналиста, животное у ветеринаров, они проверяют ее на опасные заболевания.

Как рассказали соседи владельца пумы, животное гуляет само по себе и без намордника, под воротами домовладения есть дыра, в результате хищница может выходить на улицу.

По словам жителей поселка, за последние два года пума сбегала не раз. Хозяин животного, даже выгуливая хищника на поводке, контролировать его не может.

«Она гуляет и днем, и утром. Гуляют дети. Я могу с коляской ехать и сразу уже в другую сторону иду, потому что я не хочу сталкивался с диким животным», — рассказала журналисту Мария Плотникова.

Хозяин пумы признал свою вину в произошедшем, но счел нападение хищника на человека невозможным.

«Потому что любое дикое животное не идет к человеку просто так, у него нет желания пообщаться, контактировать, она идет общаться с теми, кого знает», — пояснил Сергей.

В настоящее время пума входит в список животных, запрещенных в России к содержанию. Закон принят в 2019 году, хищник появился в поселке в начале 2021 года.

В июле в деревне Терпигорьево Мытищинского городского округа из частного зоопарка сбежала обезьяна, она накинулась на гулявшую на улице двухлетнюю девочку. Ребенка оттащила от животного женщина. Врачи диагностировали у девочки рваные раны на руках и ногах. Она была доставлена в реанимацию.

В начале августа ребенка выписали, возбуждено уголовное дело.

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