Врач предупредил о негативном влиянии смартфона на внешность

Длительное использование смартфона чревато головными болями, образованием морщин и появлением второго подбородка. Об этом в беседе с «Известиями» 29 ноября предупредил пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Рашид Велиханов.

Как отметил эксперт, на корпусе телефона находится в 10 раз больше бактерий, чем на крышке унитаза. Таким образом, при использовании гаджетов есть риск загрязнить кожу лица, в результате чего могут появиться прыщи, раздражения и высыпания. Поэтому рекомендуется постоянно протирать телефон антисептическими средствами.

Кроме того, при пользовании телефоном люди часто наклоняют голову под углом 45 градусов, из-за чего могут возникнуть морщины в подбородочной области. Это явление также называют техно-шеей (Tech nec), отметил хирург.

«Цифровое излучение Led дисплея телефона после 22:00 нарушает гормональный переход в ночное время. Нарушается выработка «гормонов молодости», таких как мелатонин и соматотропин. В следствии чего возникает «цифровое старение», при котором повышается чувствительность, потеря тургора кожи и снижение местного иммунитета», — предостерег Велиханов.

Он указал, что использование телефона с наклоненной шеей на протяжении более трех часов может привести к головной боли, морщинам, изменению овала лица, а также появлению так называемых брылей и второго подбородка.

Как уточнил специалист, на начальных этапах такого рода нарушений состояние кожи можно улучшить при помощи косметологии — как инъекционных, так и аппаратных методов омоложения.

«Но так как люди не перестают пользоваться гаджетами, влияние их на кожу постоянное, и в итоге, когда уже косметология бессильна, пациенты обращаются к нам, пластическим хирургам. Мы, в свою очередь, уже путем выполнения эстетических оперативных вмешательства восстанавливаем измененные мягкие ткани лица, шеи. В итоге можно сказать, что пользование гаджетами в короткое время не испортит вашу внешность, но чем больше мы пользуемся гаджетами, тем большее влияние будут оказывать на процессы старения», — резюмировал Велиханов.

24 ноября врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе «Инвитро» Анастасия Жданова предупредила, что «уколы красоты» могут привести к ряду опасных осложнений. Так, если процедуру проводит человек без медицинского образования, высок риск столкнуться с побочными эффектами в виде неровностей, подкожных комочков, нарушения оттока лимфы, синяков, а то и вовсе с отторжением препарата.