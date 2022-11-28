Рогов сообщил о подготовке Киевом более 700 боевиков для захвата ЗАЭС

Более 700 украинских боевиков находятся на подконтрольной Киеву части Запорожской области и подготовлены для штурма Запорожской АЭС. Об этом заявил в понедельник, 28 ноября, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире канала «Соловьев Live».

«Свыше 700 боевиков Сил специальных операций Украины находятся в Запорожской области, на территории, подконтрольной режиму Зеленского», — подчеркнул он.

По словам Рогова, эти 700 с лишним спецназовцев обучены форсировать Днепр, захватывать крупные техногенные объекты и совершать высадку десанта.

Ранее в этот день «Известия» опубликовали кадры работы специалистов на энергоблоке № 6 Запорожской атомной электростанции. Сотрудники продолжают работать в плановом порядке, следует из видео.

Также в понедельник местные власти заверили, что ЗАЭС, как и Энергодар, остаются под контролем России. Таким образом в администрации ответили на распространяемые украинскими СМИ фейки об уходе россиян из города и со станции.

Запорожская атомная электростанция — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций, последствия которых могут быть катастрофическими.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил России в марте в ходе спецоперации на Украине. После этого украинские военные стали обстреливать территорию станции.

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