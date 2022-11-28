Власти Энергодара опровергли сообщения о планах России покинуть ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), как и Энергодар, остается под контролем России. Об этом 28 ноября сообщили в городской администрации.

Там обратили внимание на то, что в последнее время в украинских СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС.

«Данная информация не соответствует действительности», — подчеркнули местные власти в Telegram-канале.

В администрации города также отметили, что эксплуатационная безопасность атомной станции обеспечивается в полном объеме.

Ранее, 21 ноября, в Кремле призвали страны Запада повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС. За день до этого советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС. Шесть ракет попали в бассейн фонтана — охлаждения реакторов, еще две — в сухое хранилище ядерных отходов. По его словам, выбросов радиации со станции не происходило.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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