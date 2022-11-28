Опубликованы кадры работы специалистов на шестом энергоблоке ЗАЭС

«Известия» 28 ноября публикуют кадры работы специалистов на энергоблоке № 6 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Сотрудники продолжают работать в плановом порядке.

«Мы находимся на блочном щите управления блока № 6. <...> Это персонал лицензированный, оперативный. Мы видим прекрасно то, что они спокойны, уверены в себе. Знаний и квалификации у них достаточно, чтобы обеспечить ядерную и технологическую безопасность Запорожской АЭС», — отметил представитель «Росэнергоатома» Дмитрий Шевченко.

Ранее в этот же день местные власти заверили, что Запорожская атомная электростанция, как и Энергодар, остаются под контролем России. Таким образом в администрации ответили на распространяемые украинскими СМИ фейки об уходе россиян из города и ЗАЭС.

Кроме того, 28 ноября два энергоблока Запорожской атомной электростанции были переведены в режим «горячего останова».

Запорожская атомная электростанция — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил России в марте в ходе спецоперации на Украине. После этого украинские военные стали обстреливать территорию станции.

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