Причиной пожара в доме Говорухиной могла стать непотушенная сигарета

Причиной пожара в доме Галины Говорухиной, вдовы режиссера Станислава Говорухина, могла стать непотушенная сигарета. Об этом 28 ноября сообщил источник «Известий».

По его информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

О происшествии в коттеджном поселке «Лесное озеро», где находится дом Говорухиной, стало известно 25 ноября. Как рассказал позже источник «Известий», пожар площадью 100 кв. м произошел в частном доме вдовы режиссера в поселке Марушкинское.

Сотрудников МЧС на место вызвала домработница женщины. По ее словам, после возгорания 74-летняя хозяйка находилась дома. По информации источника, сначала в помещении загорелась мебель, а затем обшивка стен и мансардный этаж.

По факту гибели Галины Говорухиной Следственный комитет РФ начал проведение доследственной проверки. Для установления причины возгорания сотрудники СК проведут пожарно-техническую экспертизу. Ход проверки взяла на контроль прокуратура.