СК начал проверку по факту гибели при пожаре вдовы Говорухина

После гибели вдовы Станислава Говорухина Галины Говорухиной при пожаре в жилом доме в Новой Москве Следственный комитет РФ начал проведение доследственной проверки. Об этом сообщила 25 ноября старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России Юлия Иванова.

«После ликвидации пожара в жилище было обнаружено тело пожилой женщины. По данному факту проводится доследственная проверка», — рассказала она ТАСС.

Для установления причины возгорания сотрудники СК проведут пожарно-техническую экспертизу. Ход проверки взяла на контроль прокуратура.

О пожаре в коттеджном поселке Лесное Озеро, где находится дом Говорухиной, стало известно ранее в этот день. Как рассказал позже источник «Известий», пожар площадью 100 кв. м произошел в частном доме Говорухиной в поселке Марушкинское.

Сообщалось, что сотрудников МЧС на место вызвала домработница женщины. По ее словам, после возгорания 74-летняя хозяйка находилась дома. По информации источника, сначала в помещении загорелась мебель, а затем обшивка стен и мансардный этаж.

В июне 2018 года режиссер, глава комитета нижней палаты российского парламента по культуре Станислав Говорухин ушел из жизни в возрасте 82 лет. Он скончался в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной борьбы с болезнью.