Человек пострадал при пожаре в коттеджном поселке в Новой Москве
В Новой Москве один человек пострадал в результате пожара, который произошел в коттеджном поселке.
Как сообщает источник телеканала «360» в пятницу, 25 ноября, загорелся деревянный двухэтажный дом с мансардой на Садовой улице в коттеджном поселке Лесное Озеро, расположенном в поселении Марушкинском.
Отмечается, что огонь распространился на первый и второй этажи строения. Площадь пожара оценили в 100 кв. м.
Предварительно установлено, что в результате ЧП пострадал один человек. Пожару присвоили первый ранг сложности.
Ранее в этот день в Москве загорелся ТЦ «Елоховский пассаж». Огонь вспыхнул на первом этаже ТЦ. Посетителей эвакуировали.