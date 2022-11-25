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В Москве загорелся ТЦ «Елоховский пассаж»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве загорелся ТЦ «Елоховский пассаж» на Бауманской улице, сотрудники МЧС выехали на место. Об этом ведомство сообщило 25 ноября.

«Пожарные проводят разведку на улице Бауманская, дом 32, строение 2. Площадь возгорания уточняется», — говорится в сообщении.

Огонь вспыхнул на первом этаже ТЦ. В настоящий момент посетителей здания эвакуируют, вокруг много черного дыма.

20 ноября на Комсомольской площади в Москве загорелось двухэтажное здание цветочного склада. Потушить пламя удалось только спустя девять часов. Из-под завалов спасатели извлекли тела семерых погибших.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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