При пожаре в Новой Москве погибла вдова Станислава Говорухина

При пожаре в коттеджном поселке в Новой Москве погибла вдова Станислава Говорухина Галина. Об этом 25 ноября сообщил источник «Известий».

Пожар площадью 100 кв. м произошел в частном доме Говорухиной в поселке Марушкинское. Сотрудников МЧС на место вызвала домработница. По ее словам, после возгорания хозяйка находилась дома.

По информации источника, сначала в помещении загорелась мебель, а затем обшивка стен и мансардный этаж. Причины возгорания устанавливаются.

О пожаре в коттеджном поселке Лесное Озеро, где находится дом Говорухиной, стало известно ранее 25 ноября. Предварительно сообщалось об одном пострадавшем.

В июне 2018 года режиссер, глава комитета нижней палаты российского парламента по культуре Станислав Говорухин ушел из жизни в возрасте 82 лет. Он скончался в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной борьбы с болезнью.