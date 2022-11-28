Футболист Груич поблагодарил россиян за поддержку сербов на ЧМ
Игроки сборной Сербии по футболу признательны болельщикам из России за поддержку команды на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом журналистам 28 ноября заявил полузащитник сербской сборной Марко Груич.
«Да, мы действительно благодарны за эту поддержку. Это очень важно для такого турнира, как этот», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».
Ранее в понедельник сербская сборная сыграла с командой Камеруна со счетом 3:3 в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира.
После двух туров группового этапа ЧМ-2022 команда Сербии занимает четвертое место в группе G (1 очко).
Накануне, 27 ноября, также вничью сыграли сборные Испании и Германии. Встреча на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счетом 1:1.
В этот же день сборная Марокко обыграла команду Бельгии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 со счетом 2:0.