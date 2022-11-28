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Сюжет:

Футболист Груич поблагодарил россиян за поддержку сербов на ЧМ

Сербский футболист Груич: поддержка болельщиков из России приятна для сборной Сербии
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Anke Waelischmiller
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Игроки сборной Сербии по футболу признательны болельщикам из России за поддержку команды на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом журналистам 28 ноября заявил полузащитник сербской сборной Марко Груич.

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«Да, мы действительно благодарны за эту поддержку. Это очень важно для такого турнира, как этот», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

Ранее в понедельник сербская сборная сыграла с командой Камеруна со счетом 3:3 в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира.

После двух туров группового этапа ЧМ-2022 команда Сербии занимает четвертое место в группе G (1 очко).

Накануне, 27 ноября, также вничью сыграли сборные Испании и Германии. Встреча на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счетом 1:1.

В этот же день сборная Марокко обыграла команду Бельгии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 со счетом 2:0.

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