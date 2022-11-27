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Сборные Испании и Германии сыграли вничью на ЧМ-22 по футболу

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Фото: ТАSS/Georgi Licovski
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Сборные Испании и Германии 27 ноября сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счетом 1:1.

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Счет в матче на 62-й минуте открыл нападающий испанской сборной Альваро Мората. В составе команды Германии на 83-й минуте отличился Никлас Фюллькруг.

Турнирную таблицу группы E возглавляет Испания, набравшая четыре очка. Далее идут команды Японии и Коста-Рики, на их счету по три очка. На последнем месте находится сборная Германии, которая заработала только одно очко.

Сборная Испания проведет следующий матч 1 декабря против Японии, а Германия в этот же день встретится с Коста-Рикой.

Отмечается, что сборная Германии выигрывала чемпионат мира четыре раза — в 1954, 1974, 1990 и 2014. Испанцы становились победителями этого турнира лишь в 2010.

Ранее в этот день сборная Марокко обыграла команду Бельгии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 со счетом 2:0. Таким образом, сборная Марокко одержала первую победу на чемпионатах мира с 1998 года.

Также сборная Коста-Рики обыграла Японию со счетом 1:0 в матче второго тура ЧМ-2022. Гол на 81-й минуте забил защитник костариканцев Кейсер Фульер.

Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хаур. На поле прошли парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

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