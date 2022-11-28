Реклама
Прямой эфир
Мир
В Австрии остановилось движение поездов из-за забастовки железнодорожников
Мир
ВОЗ переименует оспу обезьян в MPOX
Армия
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Мир
В Турции произошли взрывы из-за пожара на химическом предприятии
Политика
Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле
Общество
Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета под Тверью
Происшествия
В Новой Каховке сообщили о погибшей и раненом после обстрела со стороны ВСУ
Мир
Аварийные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины
Армия
Российские войска отбили атаку двух рот ВСУ на купянском направлении
Армия
ВСУ потеряли до 80 человек при попытке контратаки на артемовском направлении
Экономика
Путин заявил о переориентации РФ экспорта и импорта на новые рынки
Мир
Число погибших из-за оползня в Италии возросло до восьми человек

Эксперт рассказал о схемах выплаты зарплаты уехавшим за границу сотрудникам

Эксперт Сухоставец: большинство работодателей не изменили подход в начислении зарплат уехавшим россиянам
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Опций для выплаты зарплаты сотрудникам, уехавшим за границу, не так уж много, считает операционный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец. Эксперт рассказал о возможных вариантах «Известиям» 28 ноября.

Денежный запрос: что делать при задержке зарплаты
Эксперты рассказали, как призвать к ответу работодателя, который не выдает жалованье вовремя

По его словам, кроме перевода средств с помощью SWIFT в иностранный банк, использования посреднических услуг иностранной фирмы или системы денежных переводов, некоторые работодатели открывают юрлица, регистрируют компании, переоформляют штат в компании за рубежом и начисляют зарплаты на карты иностранных банков.

«Также выходом из ситуации могут стать криптовалюты, однако их в связи с непрозрачностью таких платежей используют крайне редко», — уточнил Сухоставец.

При этом он подчеркнул, что большинство работодателей не изменили подход в начислении зарплат уехавшим и продолжают выплачивать гонорары согласно условиям трудового договора, на реквизиты, которые в нем указаны.

«Самый максимум — замена зарплатного банка на неподсакционный. А сотрудники уже разбираются сами, как обналичивать свою зарплату в стране пребывания», — добавил эксперт.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что, согласно результатам опроса сервиса SuperJob, 39% россиян готовы получать зарплату в конвертах.

В тот же день доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что работники, чья зарплата привязана к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), могут ожидать прибавки к зарплате с 1 января 2023 года.

Правительство РФ 28 сентября внесло в Госдуму законопроект об установлении в следующем году МРОТ в размере 16 242 рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022