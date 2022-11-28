Эксперт рассказал о схемах выплаты зарплаты уехавшим за границу сотрудникам

Опций для выплаты зарплаты сотрудникам, уехавшим за границу, не так уж много, считает операционный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец. Эксперт рассказал о возможных вариантах «Известиям» 28 ноября.

По его словам, кроме перевода средств с помощью SWIFT в иностранный банк, использования посреднических услуг иностранной фирмы или системы денежных переводов, некоторые работодатели открывают юрлица, регистрируют компании, переоформляют штат в компании за рубежом и начисляют зарплаты на карты иностранных банков.

«Также выходом из ситуации могут стать криптовалюты, однако их в связи с непрозрачностью таких платежей используют крайне редко», — уточнил Сухоставец.

При этом он подчеркнул, что большинство работодателей не изменили подход в начислении зарплат уехавшим и продолжают выплачивать гонорары согласно условиям трудового договора, на реквизиты, которые в нем указаны.

«Самый максимум — замена зарплатного банка на неподсакционный. А сотрудники уже разбираются сами, как обналичивать свою зарплату в стране пребывания», — добавил эксперт.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что, согласно результатам опроса сервиса SuperJob, 39% россиян готовы получать зарплату в конвертах.

В тот же день доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что работники, чья зарплата привязана к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), могут ожидать прибавки к зарплате с 1 января 2023 года.

Правительство РФ 28 сентября внесло в Госдуму законопроект об установлении в следующем году МРОТ в размере 16 242 рублей.