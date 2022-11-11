Опрос показал число согласных получать зарплату в конвертах россиян

Получать зарплату в конвертах готовы 39% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob, результаты есть в распоряжении «Известий».

При этом 37% сообщили, что отказались бы от «серой» зарплаты.

Отмечается, что мужчины традиционно соглашаются на получение дохода по серым схемам в полтора раза чаще женщин (49% против 29%). Готовых работать в нарушающих трудовое законодательство компаниях больше всего среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет (41%). Более других лояльны к таким предложениям россияне с доходом менее 50 тыс. рублей.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Он проводился с 1 по 10 ноября.

Число соискателей, не возражающих против зарплаты в конверте, остается примерно одинаковым с июня 2020 года. В начале пандемии коронавируса, в апреле 2020 года, россияне соглашались на нарушения Трудового кодекса значительно чаще, чем сейчас, на 7 процентных пунктов.

В 2021 году глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что на данном этапе проблему с «серыми» зарплатами в России решить усилением ответственности невозможно. По его словам, нужно анализировать причины, почему работодателю выгоднее платить «в конверте».