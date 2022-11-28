Рынок рекламы в России сократился на 7%

По данным за III квартал 2022 года, рынок рекламы в РФ сократился на 7%. Это следует из информации Ассоциации рекламных агентств России (АКАР), с которыми ознакомились «Известия» 28 ноября.

АКАР подвела итоги развития российского рекламного рынка за первые три квартала 2022 года. Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения составил 380–385 млрд рублей, что примерно на 6% меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Общее сокращение объема медиа рекламного рынка в стране в III квартале, по мнению экспертов АКАР, составило около 7% против 16% во II квартале.

При этом на региональном рынке зафиксировано резкое улучшение ситуации: если по итогам II квартала падение достигало 19%, то в III квартале отечественный региональный рекламный рынок вырос на 6%. Объем отечественного регионального рекламного рынка (без учета московского рынка) в средствах ее распространения по четырем медиа сегментам — телевидению, радио, прессе и наружной рекламе — сократился на 5%, составив примерно 26–27 млрд рублей.

Динамика всех трех кварталов текущего года существенно различалась. В I квартале большинство медиа сегментов, несмотря на уже возникшие проблемы в марте, продемонстрировало положительную динамику. Во II квартале кризис приобрел ярко выраженную форму, и теперь весь рынок понес серьезные потери — почти у всех сегментов сокращение объемов исчислялось двузначными числами. В III квартале ситуация несколько улучшилась: рынок по-прежнему находился в отрицательной зоне, но масштабы падения существенно сократились, а целому ряду сегментов удалось показать положительную динамику.

Ранее, 23 ноября, стало известно, что в Региональном общественном центре интернет-технологий предложили запретить рекламу на площадках с деструктивным контентом.

До этого, 24 августа, сообщалось, что депутат Госдумы Яна Лантратова направила письмо министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву с предложением запретить рекламу на телеканалах и в интернете фастфуда и прочих вредных продуктов для детей до 16 лет.