В РОЦИТ предложили запрет рекламы на площадках с деструктивным контентом

В Региональном общественном центре интернет-технологий (РОЦИТ) предложили запретить рекламу на площадках с деструктивным контентом. Третий, заключительный круглый стол, посвященный данной теме, прошел в Общественной палате (ОП). Об этом говорится в релизе, 23 ноября поступившем «Известиям».

В ходе заседания доцент кафедры государственного управления Нижегородского университета имени Лобачевского Алла Полянина представила результаты совместного исследования с Казанским федеральным университетом по практике исследования информационной продукции в целях обеспечения информационной безопасности детей.

Эксперты обсуждали анализ заключений Роскомнадзора по обучающей продукции, книгам, фильмам, играм, публикациям в СМИ и т.д. Оказалось, что в подавляющем большинстве случаев заказчиками такой экспертизы являются сами производители контента.

По мнению Поляниной, в этой связи экспертизу информационной продукции можно считать механизмом снятия ответственности за распространение опасных для детей и подростков материалов с госорганов, должностных лиц и участников медиаэкспертизы.

Эксперты предложили дополнить реестр деструктивного контента, в частности, отрицанием семейных ценностей и формированием неуважения к родителям и другим членам семьи, вовлечением детей в игровой бизнес.

Подводя итоги серии круглых столов, директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин подчеркнул, что основной задачей, стоящей перед экспертным сообществом в настоящее время, является выделение четких критериев и признаков деструктивного контента:

Он также обозначил меры борьбы с деструктивным контентом, предлагаемые РОЦИТ.

«Первая и очевидная — запрет и удаление. Также возможно применение маркировки по аналогии с существующей маркировкой фейковых сообщений», — добавил он.

Сагдатулин добавил, что эффективным станет ограничение на взаимодействие с такой информацией и запрет на размещение в них рекламы.

Второй круглый стол РОЦИТ прошел в ОП 18 ноября. Его темой стало создание реестра деструктивного контента в Сети. Речь на мероприятии шла о распространенности такой информации и признаках, по которым ее можно распознать.