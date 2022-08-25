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Депутат Госдумы предложила запретить рекламу фастфуда на детских телеканалах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Письмо министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву с предложением запретить рекламу на телеканалах и в интернете фастфуда и прочих вредных продуктов для детей до 16 лет направила депутат Госдумы Яна Лантратова, о чем стало известно 24 августа.

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«С целью содействия формирования здоровых пищевых привычек просим вас рассмотреть возможность запрета на телеканалах для детей и иных медиаплощадках, допущенных для аудитории до 16 лет, рекламы фастфуда, снеков, продуктов с высоким содержанием жира и соли, кондитерских изделий, сладких газированных напитков и колбасных изделий», — приводит «РИА Новости» выдержку из письма депутата.

В частности, Лантратова предложила ограничить время трансляции роликов с рекламой такой продукции и ввести особый дисклеймер, который бы предупреждал об особенностях продукта и его возможном влияния на организм.

В марте текущего года директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направлял главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко предложение ограничить в России рекламу фастфуда. По словам Петунина, многие страны мира уже ввели подобные ограничения, а специалисты Всемирной организации здравоохранения не раз предупреждали о возможных проблемах со здоровьем из-за систематического потребления такой пищи.

При этом спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева уверена, что человек, обычно питающийся полезными продуктами, может позволить себе фастфуд 1–2 раза в неделю. Эксперт подчеркнула, что если человек испытывает проблемы с сосудами и сердцем, то фастфуд ему противопоказан.

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