Пассажирка легкового авто пострадала в ДТП в Ленобласти

В Тосненском районе Ленинградской области в результате лобового столкновения двух автомобилей пострадала женщина. Об этом сообщает региональная аварийно-спасательная служба.

Авария случилась вечером 27 ноября на автодороге недалеко от деревни Нурма. Столкнулись легковые Opel и Kia.

«В результате ДТП пострадала пассажирка первой иномарки, женщину госпитализировали», — говорится в сообщении спасателей.

Как уточняет телеканал «78», на месте работали сотрудники поисково-спасательного отряда города Тосно. Они отключили аккумуляторы обеих машин. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

27 ноября «Известиям» сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области об аварии на мосту в Новосибирске. Автомобиль Toyota Camry врезался в разделительное ограждение, после чего столкнулся с пассажирским автобусом. Погибли два человека, еще один пострадал.