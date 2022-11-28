Спрос на iPhone 14 в России c момента выпуска осенью упал в 2,5 раза

Спрос на линейку iPhone 14 с момента старта продаж осенью в 2,5 раза ниже, чем на гаджеты предыдущей модели за аналогичный период, сообщил «Известиям» источник в одном из сотовых операторов. Информацию подтвердил собеседник в другом мобильном операторе.

«С сентября по середину ноября 2022 года было продано 400 тыс. айфонов, что на 60% меньше, чем за этот же период годом ранее (1 млн штук)», — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Марвел-дистрибуции» (один из крупнейших российских оптовых IT-дистрибьторов, который занимается закупкой техники и аксессуаров).

По словам представителя компании, спрос на айфоны упал и за неполный год в целом. В нынешнем году в России было продано 2,96 млн айфонов (с января по ноябрь). Это на 35,2% меньше, чем за такой же период в 2021 году.

«По сравнению с прошлым годом продажи iPhone в 2022 году сократились на 17%», — подтвердила тенденцию пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что на снижение интереса российских пользователей к iPhone повлияли сразу несколько факторов.

«Россия — страна победивших NFC-платежей, которые теперь в iPhone не работают. Пользователи смартфонов Apple также испытывают затруднения с пополнением счета Apple ID, в частности, туда можно класть средства только через определенных сотовых операторов» — объяснил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

По его словам, не последнюю роль в снижении интереса россиян к гаджетам Apple сыграла и высокая цена на устройства. Базовый iPhone 14 стал дороже iPhone 13 на $100, а в России стоимость увеличилась еще больше — если iPhone 13 в минимальной комплектации на 128 ГБ на момент старта продаж стоил 80 тыс. рублей, то iPhone 14 теперь можно приобрести минимум за 90 тыс. рублей (примерно на $165 долл.), добавил эксперт.

«В-третьих, свою роль сыграла стагнация в линейке iPhone 14. Новая 48 Мп-камера, хоть и опережает предыдущие поколения по характеристикам, всё еще не превосходит камеры из iPhone 13 Pro по качеству — Apple до сих пор не раскрыли потенциал нового сенсора по максимуму и лишь медленно улучшают алгоритмы с каждой новой прошивкой», — заметил Евгений Харитонов.

По мнению генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, на низком желании россиян покупать смартфоны Apple сказалось и отсутствие официальной гарантии от производителя.

«Сейчас девайсы ввозятся по параллельному импорту с гарантией от продавца. Раньше же, купив айфон у крупных ритейлеров, можно было обратиться в любой официальный сервисный центр Apple в случае поломки или неисправности гаджета», — напомнил он.

Объемы продаж смартфонов в количественном выражении всё сильнее сдвигаются в сторону дешевой техники, добавил главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

«Те, кто раньше мог позволить себе новый айфон (и повысить эту статистику продаж) теперь либо не покупают вообще ничего, либо, что гораздо реже, вынуждены переходить на более дешевое устройство», — констатировал специалист.

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Ай Падение: спрос на iPhone упал в 2,5 раза