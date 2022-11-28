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МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Минобороны России сообщило о новых героических поступках солдат Вооруженных сил (ВС) РФ, которые ежедневно рискуют жизнью, успешно выполняя поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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Водитель автомобильного отделения ефрейтор Никита Арефьев осуществлял подвоз боеприпасов к позициям российской группировки войск, ведущей бои с украинскими националистами. Колонна подверглась минометному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во избежание попадания снаряда противника в грузовик с боеприпасами, что неизменно привело бы к детонации и поражению других автомобилей колонны, Арефьев совершил умелые маневры автомобилем и вывел машину из-под вражеских снарядов.

Благодаря мужественным и героическим действиям ефрейтора груз был своевременно доставлен наступающим российским подразделениям.

В ведомстве отметили также самоотверженность лейтенанта медицинской службы Николая Неделько, который во время решающего штурма одного из населенных пунктов, удерживаемого украинскими националистами, занимался организацией медицинской эвакуации раненых.

Под непрерывным огнем вражеской артиллерии, Неделько лично оказал помощь и вынес из-под обстрела 15 раненых военнослужащих.

С первого дня проведения спецоперации прапорщик Арсен Мамашов, добавили в Минобороны, самоотверженно оказывал помощь раненым бойцам и командирам.

Действуя в составе батальонной тактической группы российских мотострелков, Арсен Мамашов, участвовал в освобождении одного из населенных пунктов от подразделений украинских националистов. Так, в ходе боя он, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, оказал неотложную медицинскую помощь семерым раненым российским военным, после чего вынес их на себе из-под шквального огня в безопасное место и организовал маскировку.

После боя прапорщик Мамашов погрузил раненых в автомобиль и оперативно доставил их в полевой медицинский госпиталь. Там раненым была оказана медицинская помощь. Мужественные и самоотверженные действия прапорщика позволили спасти жизни раненым военнослужащим, заключили в ведомстве.

Ранее, 27 ноября, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что военные ВС РФ отразили контратаки ВСУ на донецком направлении в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск. Было уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

Кроме того, в этот день начальник аппаратной связи с позывным «Звездочка» рассказала, как продолжала обеспечивать передачу кодированной информации между командным пунктом и подчиненными подразделениями, даже попав под минометный обстрел ВСУ. За проявленное мужество и отвагу она была награждена медалью Жукова.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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