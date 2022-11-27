Начальника аппаратной связи «Отважных» наградили медалью Жукова

Российские войска связи Центрального военного округа продолжают выполнять свои боевые задачи в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Кадры работы подразделений опубликовало Министерство обороны России.

В частности, начальник аппаратной связи с позывным «Звездочка» рассказала, что продолжала обеспечивать передачу кодированной информации между командным пунктом и подчиненными подразделениями, даже попав под минометный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Во время взрывов приходилось обеспечивать связь, передачу информации. <…> самое главное ― в любой ситуации не терять самообладания, уверенности и обязательно выполнить поставленные задачи вышестоящего командования», ― подчеркнула «Звездочка».

Отмечается, что за проявленное мужество и отвагу начальник расчета связи была награждена медалью Жукова.

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Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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