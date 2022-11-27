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Начальника аппаратной связи «Отважных» наградили медалью Жукова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские войска связи Центрального военного округа продолжают выполнять свои боевые задачи в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Кадры работы подразделений опубликовало Министерство обороны России.

В частности, начальник аппаратной связи с позывным «Звездочка» рассказала, что продолжала обеспечивать передачу кодированной информации между командным пунктом и подчиненными подразделениями, даже попав под минометный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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«Во время взрывов приходилось обеспечивать связь, передачу информации. <…> самое главное ― в любой ситуации не терять самообладания, уверенности и обязательно выполнить поставленные задачи вышестоящего командования», ― подчеркнула «Звездочка».

Отмечается, что за проявленное мужество и отвагу начальник расчета связи была награждена медалью Жукова.

Ранее, 26 ноября, «Известий» Александр Сафиулин побывал на тренировочном полигоне и заснял подготовку разведчиков из роты 11-го полка 1-го армейского корпуса ДНР. Инструкторы рассказали, что бойцам очень важно знать, как оказать первую медицинскую помощь не только специальными средствами, но и буквально голыми руками. По их словам, кровопотеря ― самая частая причина гибели российских военных.

23 ноября появились кадры работы подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских военных в зоне СВО. Служащие российской армии лишают противника возможности координировать действия своих подразделений. Для этого они повсеместно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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