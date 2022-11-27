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ВС РФ уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS ВСУ у Днепропетровска

Минобороны сообщило об уничтожении ВС России склада со снарядами HIMARS у Днепропетровска
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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ВС РФ уничтожили склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Днепропетровска. Об этом в воскресенье, 27 ноября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он пояснил, что на складе хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня.

«В районе населенного пункта Разумовка Запорожской области уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Запорожье», — добавил Конашенков.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили управляемый артиллерийский снаряд Excalibur в Сумской области.

Днем ранее ВС РФ уничтожили склад боеприпасов для РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области. Также ВС РФ поразили две украинские установки РСЗО «Град» на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

В тот же день российские военные перехватили четыре РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Мирное под Херсоном.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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