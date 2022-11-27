СМИ сообщили новую возможную причину смерти Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II в последние месяцы боролась со множественной миеломой — формой рака костного мозга, которая и могла стать возможной причиной ее смерти. Об этом сообщает 26 ноября газета The Independent, ссылаясь на новую книгу телеведущего, писателя и друга покойного супруга королевы Гайлса Брандрета «Елизавета: интимный портрет».

«Я слышал, что у королевы была некая форма миеломы — рака костного мозга, что объяснило бы ее усталость, потерю веса и проблемы с передвижением, о которых нам часто говорили примерно в течение последнего года ее жизни», — цитирует книгу Брандрета издание.

Автор отмечает, что наиболее частым симптомом миеломы является боль в костях, особенно в тазу и пояснице, а от множественной миеломы часто страдают пожилые люди.

Согласно официальному свидетельству о смерти, опубликованному управлением документов Шотландии, причиной смерти Елизаветы II стал преклонный возраст.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что новый король Великобритании Карл III занял должность смотрителя Большого Виндзорского парка. Смотритель дает указания своему заместителю и его команде по управлению парком, который окружает основную монаршую резиденцию — Виндзорский замок.

Королева Великобритании умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Ее похоронили 19 сентября в часовне Георга VI в Виндзоре рядом с супругом принцем Филиппом. Новым королем стал ее старший сын принц Чарльз, взявший имя Карл III.