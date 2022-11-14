Карл III официально стал смотрителем Большого Виндзорского парка

Король Великобритании Карл III занял должность смотрителя Большого Виндзорского парка. Об этом 14 ноября сообщил Twitter-аккаунт королевской семьи.

«Король официально стал рейнджером Большого Виндзорского парка спустя 70 лет после того, как его отец, герцог Эдинбургский, был назначен на этот пост», — говорится в сообщении.

Смотритель дает указания своему заместителю и его команде по управлению парком, который окружает основную монаршую резиденцию — Виндзорский замок.

Назначение произошло в 74-й день рождения Карла III.

Должность была учреждена в 1559 году, первым смотрителем стал Генри Невилл. С тех пор за обустройством парка следил, как правило, член королевской семьи.

Карл III стал королем после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

29 сентября сообщалось, что Виндзорский замок откроют для посещения впервые после похорон Елизаветы II. Резиденция британских монархов была закрыта в связи с траурными мероприятиями. После открытия желающие также смогут посетить на ее территории часовню Георга VI, где покоится сама королева. В ней была установлена новая надгробная плита.