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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с риелторами

«Прайм»: мошенники начали отправлять удостоверения сотрудников правоохранительных органов
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Телефонные мошенники вступают в сговор с недобросовестными риелторами, чтобы завладеть не только денежными средствами жертвы, но и недвижимостью. Об этом в воскресенье, 27 ноября, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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В беседе с агентством «Прайм» он объяснил, что в начале на телефон жертвы поступает звонок якобы от сотрудника Следственного комитета или любого другого правоохранительного органа с информацией о готовящейся краже денег с его банковского счета и просьбой помочь следствию. Злоумышленники в качестве доказательств могут даже прислать фейковые фотографии своих удостоверений и первые листы постановлений о возбуждении уголовного дела или проведения оперативно-разыскных мероприятий.

«Если жертва клюет на эту удочку, то дальше мошенники уже «не слезают с ушей» жертвы, ведя ее до полного разорения. Предупредив о полной секретности миссии, мошенники сначала заставляют перевести все деньги на безопасный счет, затем взять зеркальный банковский кредит, чтобы «настоящий не повис» на жертве», — рассказал юрист.

После этого злоумышленники настаивают на оформлении кредита под залог жилья. По словам Соловьева, в этот момент к мошеннической схеме подключаются риелторы, которые крайне быстро проводят все сделки с объектами недвижимости.

Как отметил эксперт, затем следует изъятие жилья за долги, которое быстро сменяет нескольких собственников. Такая схема проводится для того, чтобы затруднить возможное судебное изъятие объекта. Так как согласно документу каждый последующий собственник недвижимости формально является добросовестным приобретателем, подчеркнул Соловьев.

Юрист предостерег от вступления в телефонные разговоры с незнакомыми людьми. По его словам, необходимо помнить, что сотрудники правоохранительных и следственных органов не звонят по телефону, а любые предложения об оформлении кредита являются мошенничеством.

Ранее, 25 ноября, в Хабаровском крае возбудили уголовные дела по двум фактам дистанционного мошенничества. Общий ущерб потерпевших составил свыше 3 млн рублей. 58-летняя женщина сообщила, что ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Он убедил потерпевшую, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Мужчина уговорил ее взять «встречный» кредит и перечислить средства на другой счет. Аналогичным образом злоумышленники обманули и другую женщину, которая оформила кредит и перечислила на «безопасный» счет порядка 240 тыс. рублей.

Также в этот день сообщалось о крупном телефонном мошенничестве в Санкт-Петербурге. 87-летняя женщина передала банковские счета сыну по доверенности. Мошенники убедили мужчину перевести накопления на «безопасный» счет. Сумма ущерба превысила 7,5 млн рублей.

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