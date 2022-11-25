Жители Хабаровского края отдали мошенникам больше 3 млн рублей

В Хабаровском крае возбуждены уголовные дела по двум фактам дистанционного мошенничества. Общий ущерб потерпевших составил свыше 3 млн рублей.

58-летняя женщина сообщила, что ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Он убедил потерпевшую, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Мужчина уговорил хабаровчанку взять «встречный» кредит и перечислить средства на другой счет. Об этом сообщает ИА AmurMedia. Ущерб составил около 3 млн рублей.

Аналогичным образом злоумышленники обманули другую женщину. Она оформила кредит и перечислила на «безопасный» счет порядка 240 тыс. рублей.

Сотрудники полиции устанавливают личности мошенников.

Ранее в этот день сообщалось о крупном телефонном мошенничестве в Санкт-Петербурге. 87-летняя женщина передала банковские счета сыну по доверенности. Мошенники убедили мужчину перевести накопления на «безопасный» счет. Сумма ущерба превысила 7,5 млн рублей.