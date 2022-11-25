Пенсионерка лишилась больше 7,5 млн рублей из-за мошенников в Петербурге

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого 87-летняя пенсионерка лишилась свыше 7,5 млн рублей. Злоумышленники обманули сына потерпевшей.

По словам женщины, она передала банковские счета родственнику по доверенности. С 21 октября по 5 ноября мужчине звонил незнакомец, который убеждал перевести накопления на «безопасный» счет. Об этом сообщает телеканал «78».

Сын пенсионерки доверился собеседнику и перевел средства на счета мошенников. Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В III квартале 2022 года количество кибермошенничеств в России сократилось, однако суммы ущерба увеличились. В общей сложности злоумышленники похитили почти 4 млрд рублей.