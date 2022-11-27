Мужчина пострадал при пожаре в жилом доме в Санкт-Петербурге
В жилом доме в Санкт-Петербурге 27 ноября загорелась двухкомнатная квартира, пострадал мужчина. Кадры с места происшествия появились в распоряжении «Известий».
Отмечается, что пострадавшему оказана медицинская помощь. Кроме того, в момент возгорания рядом с мужчиной находился ребенок. Он не пострадал.
Спасатели эвакуировали из здания около 20 человек.
Кроме того, стало известно, что квартира выгорела не полностью, пострадала частично.
Накануне в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание в одной из комнат в восьмикомнатной коммунальной квартире. Огонь, по информации МЧС, распространился во всей комнате, пострадавших не было.