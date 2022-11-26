Пожар произошел в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание в одной из комнат в восьмикомнатной коммунальной квартире. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

«Сообщение о пожаре поступило в 22:15. Возгорание произошло на проспекте Наставников. Спасатели сразу же выехали на место происшествии», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что загорелась одна из комнат на площади 15 кв. м. При этом огонь к приезду пожарной службы распространился по всей площади помещения.

В 22:56 пожар удалось ликвидировать. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Как выяснили «Известия», из огня удалось спасти женщину и двоих детей. Они надышались угарным газом, потребовалась помощь медиков.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что спасатели ликвидировали открытое горение в хостеле в Солнечногорске. Отмечалось, что огонь объял трехэтажное здание в деревне Дубровка, о пострадавших не сообщалось.

Во время тушения огня из здания эвакуировали около 200 человек. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.