Женщина и трое детей отравились угарным газом в Нижнем Новгороде

Четыре человека, в том числе трое детей, отравились газом в Нижнем Новгороде, сообщил в субботу, 26 ноября, заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

«Информация о пострадавших, отравившихся угарным газом в городе Нижний Новгород по улице Даргомыжского. В результате происшествия пострадали четыре человека, из них трое детей», — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что отравление получили 34-летняя женщина, двое мальчиков 5 и 12 лет и трехлетняя девочка, их госпитализировали. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Региональная прокуратура поручила провести проверку по факту произошедшего. По предварительной информации, в квартире пострадавших установлено газовое оборудование.

В результате проверки надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства уполномоченными службами при обслуживании газового оборудования. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

Ранее в этот день сообщалось, что в селе Кабардино-Балкарской Республики из-за отравления угарным газом пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Всех отравившихся госпитализировали.

Кроме того, 23 ноября в городе Октябрьском в Башкирии угарным газом отравились родители и трое детей. Следователи выяснили, что в квартире семьи установлены газовая колонка и газовая плита, которыми в момент отравления пользовались взрослые. На следующий день было возбуждено уголовное дело по факту отравления газом.