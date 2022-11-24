Дело возбудили после отравления газом многодетной семьи в Башкирии

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту отравления газом многодетной семьи. Конкретных подозреваемых пока нет, дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщает ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на пресс-службу СКР по республике.

Инцидент произошел в городе Октябрьском вечером 23 ноября. Угарным газом, находясь у себя дома, отравились родители и трое детей. Ухудшение состояния было таким резким, что почти все члены семьи сразу потеряли сознание и лишь глава семейства смог позвать на помощь.

Следователи выяснили, что в квартире семьи установлена газовая колонка и газовая плита, которыми в момент отравления пользовались взрослые.

В следственном комитете отметили, что во время расследования правовую оценку получат действия лиц, несущих ответственность за содержание газового оборудования в доме, а также отвечающих за состояние дымоходов и вентиляционных шахт.