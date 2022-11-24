Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Башкирии

В городе Октябрьский в Башкирии угарным газом отравилась семья из пяти человек. Пострадавшие находятся в больнице. Подробнее об их состоянии изданию «МедиаКорСеть» сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

В Октябрьскую городскую больницу госпитализированы двое взрослых и трое детей подросткового возраста. Отец и двое детей находятся в тяжелом состоянии, третий ребенок — в крайне тяжелом состоянии, а состояние матери медики оценивают как средней степени тяжести.

У всех пострадавших диагностировано отравление бытовым (угарным) газом. Медицинскую помощь им оказывают в полном объеме, подчеркнули в минздраве.

Признаки отравления люди ощутили поздно вечером 23 ноября и обратились за медицинской помощью. На месте работали четыре бригады скорой помощи. Информация о случившемся также была передана в МЧС. По данным ведомства, первичная проверка газоанализатором наличие угарного газа не выявила, теперь газовые службы должны провести в доме проверку дымоходов и вентиляционных каналов.

В ночь на 18 ноября в двухквартирном доме в деревне Матвеевка в Башкирии произошел пожар, в результате которого погибла семья с пятью детьми. Позднее в СК по региону отметили, что всего в квартире находились семеро сыновей, двух из них спас отец. Мужчина погиб в горящем доме, когда вернулся за остальными членами семьи. Его хотят наградить посмертно.