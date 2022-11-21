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Спасшего двух детей на пожаре в Башкирии отца семейства наградят посмертно

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Фото: Управление МЧС России по Республике Башкортостан
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В Башкирии посмертно наградят отца семейства, который спас двоих детей на пожаре с семью погибшими. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве республики 21 ноября.

«Давайте мы его наградим посмертно, он геройский поступок совершил. Очень жаль, что сам погиб, дети погибли. Но у него двое мальчиков остались. Чтобы детям было — что их отец свою жизнь отдал за их жизни», — предложил глава республики Радий Хабиров в ходе совещания.

Как уточняет «МедиаКорСеть», награду вручат позже детям мужчины. Известно, что помимо спасенных мальчиков-близнецов у него осталась старшая дочь.

Также Хабиров поручил главе района и минсоцзащиты держать на контроле судьбу пятилетних близнецов и оказывать им всю необходимую поддержку. Решение по опеке над детьми сейчас принимается, их намерены взять к себе родственники.

Пожар произошел в ночь на 18 ноября в двухквартирном доме в деревне Матвеевка Стерлитамакского района. В результате погибла семья с пятью детьми. Позднее в СК по региону отметили, что всего в квартире находились семеро сыновей, двоих из них спас отец. Мужчина погиб в горящем доме, когда вернулся за остальными членами семьи.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Одной из вероятных причин возгорания эксперты называют короткое замыкание.

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