Четыре человека отравились газом в Кабардино-Балкарии

Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали из-за отравления угарным газом в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил источник «Известий».

Отмечается, что инцидент произошел в селе Кенже, недалеко от столицы региона — города Нальчика.

Всех отравившихся госпитализировали. В настоящий момент идет расследование обстоятельств происшествия.

Ранее в этот день сообщалось об отравлении угарным газом семьи из пяти человек в Башкирии. В местную больницу поступили двое взрослых и трое подростков. Состояние отца и двух детей оценивается как тяжелое, третьего ребенка — крайне тяжелое, мать пребывает в состоянии средней степени тяжести.