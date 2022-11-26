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Политика
Комиссия СФ и ГД изучит информацию о созданном в США варианте коронавируса
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Комиссия СФ и ГД изучит информацию о созданном в США варианте коронавируса

Вице-спикер Совфеда Косачев: парламентская комиссия изучит данные о созданном в США варианте коронавируса
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Фото: Global Look Press/Waltraud Grubitzsch
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Парламентская комиссия изучит данные о созданном в США варианте коронавируса. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

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«Комиссия тщательно анализирует всю информацию ведомств, в первую очередь — Министерства обороны, с которым мы находимся в регулярном и тесном рабочем контакте», — сказал он «РИА Новости».

Ранее в этот день начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в США был создан вариант коронавируса, который вызывает гибель 80% лабораторных животных. Он пояснил, что штамм искусственного возбудителя коронавируса создали в октябре в Бостонском университете на основе штамма «омикрон» и исходного варианта из китайского города Ухань.

В Минобороны указали, что само проведение такого эксперимента свидетельствует об отсутствии в США системы государственного надзора за научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР) в сфере генной инженерии и синтетической биологии.

Накануне сенат США представил отчет, в котором говорится, что пандемия коронавируса, вероятнее всего, возникла в результате инцидента во время исследований. В то же время эксперты отмечают, что эта позиция может измениться в будущем. Комитет также обращает внимание на то, что версия природного возникновения вируса больше не заслуживает кредита доверия.

Тогда же доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский в беседе с «Известиями» отметил, что заявление комитета сената США о том, что пандемия коронавируса могла возникнуть в результате инцидента в исследовательской лаборатории, является скорее политическим, поскольку такую версию происхождения COVID-19 выдвинули представители комитета американского сената по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям, а не медицинские специалисты.

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