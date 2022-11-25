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Инфекционист скептически воспринял новую версию США о происхождении COVID-19

Инфекционист Вознесенский: версия сената США о происхождении COVID-19 в результате инцидента носит политическую окраску
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Фото: REUTERS/Aly Song
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Заявление комитета сената США о том, что пандемия коронавируса могла возникнуть в результате инцидента в исследовательской лаборатории, является скорее политическим. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

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Такую версию происхождения коронавируса выдвинули специалисты комитета американского сената по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям.

«Проблемами здравоохранения должны заниматься органы здравоохранения. Сенат США не медицинская организация. Когда эти выводы будут одобрены органами здравоохранения США и подкреплены статистическими доводами, тогда это можно будет обсуждать в научном сообществе. На данный момент это заявление больше носит политическую окраску, чем медицинскую», — убежден эксперт.

По словам Вознесенского, разговоры об искусственном или естественном происхождении вируса ведутся на протяжении всей пандемии.

«На мой взгляд, если вирус создается искусственно, то у этого должен быть какой-то бенефициар. Возможно, это фармкомпания, которая имеет средство лечения. Но мы не видели такого препарата, который бы обладал высокой эффективностью. Или у какой-то фармкомпании на момент начала эпидемии должна быть вакцина, которая была бы вне конкуренции. Но этого тоже не произошло», — указал он.

Как отметил инфекционист, пандемия могла стать результатом чьих-то геополитических мотивов, однако о несостоятельности этой версии говорит то, что вирус распространился по всем странам и континентам.

«Второй момент, что вирус развивается согласно той эволюции, которая заложена в появлении нового агента. Да, сначала он вызывает большое количество тяжелых форм с высокой летальностью. Но вирусу это невыгодно, потому что вся популяция вируса погибает вместе со смертью макроорганизма. Поэтому вирус стремится как можно быстрее передаваться от носителя к носителю и при этом не вызвать большого числа летальных исходов. Что мы и видим при появлении всех вариантов «Омикрона». Поэтому я скептически отношусь к этому выводу американского сената», — резюмировал Вознесенский.

О том, что пандемия коронавируса, вероятнее всего, возникла в результате инцидента во время исследований, говорится в опубликованном 25 ноября отчете сената США. В то же время эксперты отмечают, что эта позиция может измениться в будущем. Комитет также обращает внимание на то, что версия природного возникновения вируса больше не заслуживает кредита доверия.

Согласно отчету, существует также ряд нерешенных вопросов, которые могли бы пролить свет на настоящее происхождение коронавируса. Среди списка таких вопросов — установление промежуточного вида животных, который был хозяином для SARS-CoV-2 и время, когда вирус впервые заразил человека. Кроме этого, нужно узнать, где находится вирусный резервуар, а также то, каким образом коронавирус получил свои уникальные генетические особенности.

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